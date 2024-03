(Di sabato 9 marzo 2024), 9 mar. (Adnkronos) – Undi origine marocchina è statoperai danni di unadi 20 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri.Il giovane, senza fissa dimora, è stato bloccato indagli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di controllo del territorio predisposto per la prevenzione di reati predatori ai danni dei turisti in centro città. Intorno alle ore 17, gli agenti hanno notato il giovane che da via Berchet era diretto a passo spedito verso la galleria Vittorio Emanuele, guardando in modo insistente donne e ragazze che affollavano le vie della zona. Giunto al centro di, ha poi approcciato due ragazze che, ...

Maria Antoni Etta Di Marco – nome d’arte Etta – è una cantautrice emergente classe 1995, originaria di Sessa Aurunca (Caserta), ma che vive a Napoli. Qualcuno potrebbe conoscerla Perché – come ... (ilfattoquotidiano)

Una ragazza di 20 è stata molestata in piazza D uomo a Milano : era arrivata da Lodi per festeggiare la Giornata internazionale della donna .Continua a leggere (fanpage)

Milano , 9 mar. (Adnkronos) - Un 25enne di origine marocchina è stato arrestato a Milano per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 20 anni. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. Il giovane, ... (liberoquotidiano)

Palpeggia ragazza a passeggio con le amiche per la Giornata della donna: 25enne arrestato a Milano: Via Orefici, l’uomo aveva già provato ad avvicinare altre giovani. Di fronte al loro rifiuto ha deciso di passare ai fatti avvicinando una comitiva e molestando una ventenne ...ilgiorno

Viene a Milano per la festa della donna e viene molestata nella metro di piazza Duomo: arrestato un uomo: Una ragazza di 20 è stata molestata in piazza Duomo a Milano: era arrivata da Lodi per festeggiare la Giornata internazionale della donna ...fanpage

Milano: molesta ragazza in piazza Duomo, 25enne arrestato per violenza sessuale: Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Un 25enne di origine marocchina è stato arrestato a Milano per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 20 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. Il giovane, senza ...ilsannioquotidiano