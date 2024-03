(Di sabato 9 marzo 2024)– Come annunciato, questa sera alprima dell’ultima rappresentazione dell'opera-balletto Madina di Fabio Vacchi con coreografia di Mauro Bigonzetti è stato esposto uno"Cessate il fuoco". Sotto losono usciti al proscenio rappresentanti dell’orchestra, del corpo di ballo e dei tecnici di palcoscenico insieme al compositore Fabio Vacchi, al direttore Michele Gamba, ai protagonisti Roberto Bolle e Antonella Albano e al Sovrintendente Dominique Meyer. Ilha risposto con una. L’opera, peraltro, parla di un argomento non troppo lontano poi drealtà di questi giorni: dell’occupazione russa della Cecenia e di terrorismo. La trama di Madina ...

Il deragliamento musicale sulla linea Firenze- Milano rischia di buttare in un cacofonico caos, dopo il Maggio fiorentino , anche il top di gamma teatro alla Scala. Come raccontato ieri dal Foglio, ... (ilfoglio)

stasera la Scala lancerà un messaggio per la pace a tutto il mondo. Prima dell'inizio del balletto Madina, lo striscione con la scritta “Cessate il fuoco” comparirà sul sipario per chiedere la fine ... (ilgiorno)

La Scala per la pace con uno striscione sul palco: “Cessate il fuoco”: Un appello per la pace in tutto il mondo con cui gli artisti del Teatro lirico più famoso del mondo hanno voluto far sentire la loro voce. Prima della recita di un balletto che racconta una vicenda ...milano.repubblica

Milano, al Teatro alla Scala il maxi striscione contro la guerra a Gaza: standing ovation dal pubblico: Sotto la scritta “Cessate il fuoco” ci sono anche il compositore Fabio Bacchi, Roberto Bolle e Dominique Meyer ...ilgiorno

Scala, striscione "Cessate il fuoco" sul sipario: Questa sera al Teatro alla Scala di Milano, quando il pubblico sarà già tutto in sala, ma prima che il sipario si alzi per il balletto Madina, verrà calato uno striscione alto 2,5 metri per 15 di ...adnkronos