Milan | la Ferrari celebra Ibrahimovic sui social | Zlatan si gode il GP | FOTO

(Di sabato 9 marzo 2024), ex punta del, sila F1. Lahato lo svedese sui. Ecco lae il post

F1, Ferrari: Sainz dopo l'operazione è al paddock per vedere il Gp d'Arabia: Incredibile Carlos Sainz. A poche ore dall'operazione d'urgenza per una appendicite a Gedda in Arabia Saudita, il pilota spagnolo della Ferrari ha prima pubblicato un post su Instagram dalla sua camer ...napolimagazine

San Siro Milan: ecco quanto costerebbe la ristrutturazione. Le NOVITA’ sul futuro dell’impianto Milanese e le cifre: Nel primo incontro di ieri a Palazzo Marino erano presenti il CEO Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il direttore generale di WeBuild, Massimo ...milannews24

Milan: Zlatan Ibrahimovic confermerà Pioli solo ad una condizione: Zlatan Ibrahimovic esalta il lavoro di Stefano Pioli e parla del suo ruolo di Senior Advisor al Milan e del tecnico rossonero.newsmondo