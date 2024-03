Milan | Kaladze | serve una società forte e sul futuro di Pioli…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 9 marzo 2024), l’ex difensore rossonero Kakhaberha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Stefano Pioli e della… Che ilnon sta disputando un campionato all’altezza delle aspettative lo sappiamo, ma se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo considerare l’attuale stagione come un anno di transizione. Sì, perché la scorsa estate il club di via Aldo Rossi ha perso Sandro Tonali e Brahim Diaz, due ottimi giocatori. Sono, poi, stati acquistati ben 10 nuovi innesti che hanno dovuto ambientarsi, chi con più facilità e chi con meno. E’ quindi stato un campionato di cambiamenti in casa rossonera e Stefano Pioli ha dovuto, anche, imbattersi in un’emergenza infortuni davvero scomoda. Dell’attuale cammino dei rossonero ne ha voluto parlare l’ex difensore del Diavolo Kakhaber ...