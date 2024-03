Milan | Gerry Cardinale ha evitato l’incontro con Maldini in Arabia

(Di sabato 9 marzo 2024) Il proprietario delnon è andato a Gedda per il GP di Formula Uno, mentreè presente in… Nelle ultime settimane si è parlato molto di unalla ricerca di soci. In particolare, diverse fonti di informazione hanno paventato la possibilità di una partnership tra RedBird e il Fondo PIF (Public Investment Fund), che è il fondo sovrano dell’Saudita. Oggi a Gedda è il giorno del Gran Premio di Formula Uno, dove erano attesi proprioe Zlatan Ibrahimovic. Questo viaggio inera stato visto come un modo per iniziare ad allacciare i contatti con gli investitori sauditi. Ma così non è. Come anticipato dal Corriere della Sera infatti, a Gedda per seguire il GP ...

