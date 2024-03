Milan | fari puntati su difesa e panchina | intanto l’ex Kaladze consiglia

Sono quasi tremila le aziende con le proprie proposte di moda per l’inverno che verrà a fiera Milano da domenica al 22 febbraio con un’offerta unica e per questo molto im porta nte per i buyer in ... (quotidiano)

Un uomo di 32 anni è stato aggredito in via Farini a Milano poco dopo la mezzanotte del 27 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, nel pestaggio sono coinvolte più persone e la vittima è stato ... (ilgiorno)

Il Milan continua a seguire diversi profili per quanto riguarda il reparto difensivo. Uno di questi attualmente si trova in Bundesliga (pianetamilan)

Milan Under 23, il club prepara la richiesta: la svolta che riguarda Abate! Tutti i DETTAGLI: Milan Under 23, il club prepara la richiesta alla Lega Pro per la seconda squadra: la svolta che riguarda Abate! Tutti i DETTAGLI Si continua a lavorare a fari spenti per il Milan Under 23, ovvero la ...milannews24

Il Milan viaggia spedito verso il progetto squadra B: potrebbe giocare nello stadio della Pro Sesto: Il Milan sta andando avanti nel progetto squadra B da iscrivere nel prossimo campionato di Serie C. Chiesta la disponibilità dello stadio che ospita le partite della Pro Sesto.fanpage

Milan - Tomori: "Lo scudetto è una pagina di storia, siamo in grado di vincere ancora": Fikayo Tomori è appena rientrato (9 minuti nel finale contro la Lazio) dal lungo infortunio al bicipite femorale e ha tanta voglia di successi in rossonero: "Voglio vincere trofei giocando per il ...napolimagazine