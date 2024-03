Milan | arriva l’Empoli a San Siro | con Leao squalificato spazio a Okafor e Jovic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)o, 9 marzo 2024 – Dopo l'impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, iltorna in campo a distanza di tre giorni contro l'Empoli: domenica alle ore 15 a SanStefano Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Florenzi e, entrambi squalificati e al loro posto giocheranno capitan Calabria come terzino destro e Noahcome attaccante esterno di sinistra, decisivo nella vittoria last second contro la Lazio di venerdì scorso.In campo Pioli opterà per un ampio turnover in vista della sfida di domani pomeriggio contro l'Empoli: si riforma la coppia di centrali difensivi titolari Thiaw-Tomori e capitan Calabria torna dal primo minuto dopo un mese. In attaccoa Noah, al posto dello, e Luka ...