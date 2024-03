Milan | allarme in difesa Troppi i gol incassati Maignan non è impeccabile Ibra | Pioli? Continui così»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo la vittoria agrodolce conquistata nel primo round degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ilè tornato al lavoro per preparare la sfida di domani pomeriggio in casa contro l’Empoli: presente in tribuna contro i toscani ci sarà anche Zlatanhimovic, avvistato ieri a Jeddah, in Arabia Saudita, per assistere alle qualifiche del Gran Premio di Formula 1, evento a cui è stato invitato anche il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Fra ventiquattro ore lo svedese tornerà in Italia e sarà accanto alla squadra di Stefanoe in merito all’operato del tecnico emiliano il Senior Advisor ha speso parole importanti: "Cosa deve fare per la riconferma? Continuare, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui". Dopo le “gelide“ dichiarazioni di Cardinale in quel di Londra ...