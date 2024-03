Mike Tyson torna sul ring | incontro in diretta streaming | dove vederlo e quanto costa

(Di sabato 9 marzo 2024) Perincredibile possa sembrare,ha annunciato il suo ritorno ufficiale sul. Non è la prima volta che l’ex campione dei pesi massimi parla della possibilità di infilare nuovamente i guantoni, ma ora ci sono data e avversario. Di anni Ironne ha quasi 58, che saranno compiuti al tempo del match. Ciò che forse maggiormente stupisce è proprio l’aspetto anagrafico, avendo l’ex campione 30 anni più del suo avversario, Jake Paul, che a gennaio 2024 ha compiuto 27 anni. Il ritorno diSono trascorsi quasi 20 anni dal suo ritiro eannuncia il suo grande ritorno. Sarà un evento unico, che garantirà a entrambi i pugili coinvolti una somma notevole. Quest’ultima non è stata svelata ma in passato ...

