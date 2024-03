Migranti | Sea Watch 5 in fermo amministrativo a Pozzallo | non si è coordinata con le autorità libiche

(Di sabato 9 marzo 2024) La nave Ong Sea5, arrivata adopo aver soccorso 56 persone e anche un 17enne morto a bordo, è stata messo in. Secondo quanto emerge, il motivo del blocco è che l'equipaggio ha rifiutato di coordinarsi con le, come chiedeva l'Italia.

