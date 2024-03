Michele Zeoli | alla guida del Catania

(Di sabato 9 marzo 2024)Football Club comunica, tramite il suo Ufficio Stampa, di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a. Si rende nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2023/2024:Allenatore – Responsabile Tecnico:Allenatore in seconda: Leonardo VanzettoAllenatore dei portieri: Maurizio BonfattoMatch analyst: Ivan AlfonsoPreparatore atletico: Giovanni PetraliaPreparatore addettoriabilitazione degli atleti infortunati: Domenico CastelloTeam Manager: Armando Pantanelli.

Catania-Potenza: i convocati di mister Zeoli: Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventuno calciatori in vista della sfida al Potenza, in programma domani con inizio alle ...calciocatania

Catania, Grella: “Cambiare guida tecnica non è mai semplice. Tante riflessioni, Zeoli è uno di famiglia...”: Il vicepresidente e ad del Catania, Vincenzo Grella, commenta così il cambio sulla panchina rossazzurra:“Cristiano Lucarelli Ho avuto modo di parlare con lui giovedì. È stato un incontro onesto, sinc ...goalsicilia

Catania, Zeoli: "Club prima di tutto, dobbiamo portare la nave in porto": Prime parole da allenatore del Catania per mister Michele Zeoli, terzo tecnico a sedere sulla panchina rossazzurra nella difficile stagione rossazzurra: “Ci tengo a ringraziare ...tuttoc