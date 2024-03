Mi ha fatto male La frase della vergogna contro Parenzo | i totalitari di sinistra

(Di sabato 9 marzo 2024) Una contestazione di militanti diha scatenato il caos alla Sapienza, dove in un convegno era previsto l'intervento di David. “Palestina libera! Fuori i fascisti dall'università!”, lo slogan più gettonatoil conduttore de L'Aria che Tira, che ha raccontato quanto successo in un'intervista a La Stampa: “La cosa che mi ha ferito è sentirmi chiamare ‘ebreo fascista'. Ma ci rendiamo conto? Ma per fortuna nessuno si è, questo mi avrebbe scioccato più di sentirmi dare dell'ebreo fascista. Io ho criticato Netanyahu più volte, mi auguro che la guerra finisca al più presto, che Hamas venga neutralizzato e che gli ostaggi tornino a casa. Vuole sapere se sono a favore del cessate il fuoco? Sì, lo sono. Dopodiché rifiuto l'equazione ‘Netanyahu uguale fascista' o il paragone con ...

Ieri ho mangiato la gamba del maiale. Si chiama così, Quando non è stagionata. In pratica fresca. Subito non mi sono sentito bene. La psicologa fa: “Stai facendo apposta per far innamorare, anzi ... (ilfoglio)

Marco Marsilio in un’intervista a ‘Il Tempo’ si sbilancia sulle prossime elezioni Regionali e ribadisce la volontà di confermare da governatore. E’ tempo di elezioni in Abruzzo . Domenica 10 marzo è ... (notizie)

Parenzo, “cosa mi ha fatto male”. Gli estremisti di sinistra lo assalgono: i veri totalitari: Una contestazione di militanti di sinistra ha scatenato il caos alla Sapienza, dove in un convegno era previsto l’intervento di David Parenzo.iltempo

Bolzano, provano a evitare i Carabinieri dandosi alla fuga: Ma hanno fatto male i conti: li ha cercati e presi una trentina di neo carabinieri appena giunti dalle Compagnie di Bressanone, Egna e Ortisei Ieri pomeriggio tre pattuglie della Compagnia Carabinieri ...ladigetto

Quando ho fatto finta di star male per far colpo su una ragazza: In pratica fresca. Subito non mi sono sentito bene. La psicologa fa: “Stai facendo apposta per far innamorare, anzi preoccupare la Monica!”. Le zampe del suino l'abbiamo mangiate tutti, stai male solo ...ilfoglio