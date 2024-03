Meno contributi per l’assistenza | Deroga per l’area del cratere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) "Regione, Governo e commissario straordinario alla ricostruzione prevedano unaper l’entrata in vigore dei nuovi tariffari Lea (livelli essenziali di assistenza)". A chiederlo sono i sindaci dell’Unione montana dei Monti Azzurri dopo aver raccolto l’appello di alcune associazioni che svolgono servizi di assistenza sul territorio. "La Proavis e la Croce Bianca di Mogliano si sono rivolte a me rappresentandoli il problema del nuovo prezziario - spiega il presidente Giampiero Feliciotti - che entrerà in vigore dal 1° aprile. Le due associazioni non riusciranno più a sostenere i costi che dà sempre si accollano per raggiungere con il proprio personale le zone interne, come ad esempio Penna San Giovanni e Monte San Martino. Ma il problema non riguarderà solo loro. Infatti, il nuovo prezziario colpirà anche i laboratori privati di analisi con un aumento medio dal 48 ...