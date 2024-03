Menaggio | muratore in nero in cantiere | lui viene espulso | il datore di lavoro denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2024)(Como), 9 marzo 2024 –ine clandestino in. Lo hanno trovato i militari della Guardia di finanza didurante un controllo in unedile nella zona dell'Alto Lago di Como. IlinTra i manovali che hanno controllato c'era un cittadino marocchino di 37 anni: non aveva né contratto di assunzione, né assicurazione e contributi pagati. In caso di infortunio non avrebbe avuto diritto ad alcun indennizzo e nemmeno alla malattia. Oltre a non essere in regola, non aveva neppure i documenti di identità e neanche il permesso di soggiorno, perché scaduto. E' stato identificato in questura dalle impronte digitali tramite l'Afis, Automated Fingerprint Identification System, cioè Sistema automatizzato di ...