(Di sabato 9 marzo 2024) Film indipendente. Quindi l’anno scorso alla mostra di Venezia era accompagnato dagli attori, su licenza del potente sindacato e a sciopero ancora in corso. Indipendente e carico di istanze: il messicano Michel Franco cerca di combinare l’Alzheimer e il trauma dello stupro. Ah sì, certo c’è anche l’alcolismo. Jessica Chastain ha smesso di bere da una decina d’anni, lavora in un centro diurno di cura, vive con una figlia adolescente, e ha paura di tutto. Appena torna a casa spranga la porta, per aggiustare il frigorifero richiede che venga una donna. Di ritorno da una riunione di ex allievi, un uomo la segue, scende in metropolitana con lei, e la segue fino a casa. Lei naturalmente è spaventata, lui non dice una parola. Il giorno dopo lo trova ancora lì, mezzo congelato, addormentato nel negozio di pneumatici adiacente. Scatta il riflesso da crocerossina. Cerca il portafoglio, trova ...

Rome Police Department Warns Against Planned Concert in Memory of Forza Nuova Co-founder: The Rome Police Department has warned the organizers against holding the concert announced for tomorrow in the 'Borghetto di Alessià' in the Prati Fiscali neighborhood in Rome in Memory of ...ilmessaggero

I film in sala della settimana (4-7 marzo): Tra i film in sala di questa settimana ci sono Un altro ferragosto, Drive-Away Dolls, Memory, Los colonos, Ancora un'estate e Totem. Il mio sole.sentieriselvaggi

Cuffie gaming wireless CORSAIR CROLLANO a 122€! Occasione IMPERDIBILE: I padiglioni auricolari sono realizzati in morbida finta pelle e Memory foam viscoelastico, garantendo un comfort senza eguali. Il microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore è la ...tomshw