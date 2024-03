Memorial Duran | conto alla rovescia Il piatto forte è il ritorno di Cristofori

(Di sabato 9 marzo 2024) Si avvicina a rapidi passi la 23esima edizione delCarlo, previsto per venerdì 29 marzo al Palapalestre di via Porta Catene, l’appuntamento ormai storico per gli appassionati estensi e di tutta la penisola. Massimiliano, che dell’evento è l’organizzatore, ha predisposto un programma come da consolidata tradizione diviso in due parti: la prima, con inizio alle 18, dedicata a otto match dilettantistici; la seconda, con inizio alle 21, riservata a cinque combattimenti professionisti. E’ già iniziata la prevendita dei bigliettiPugilistica Padana e al Padana Training Center di Porta Catene e sul sitoBoxing (20 euro la gradinata e 30 il bordo ring, validi sia per il pomeriggio che per la sera). Gli occhi del pubblico saranno puntati soprattutto su Nicola ...

Man arrested in theft, vandalism of Denver’s Martin Luther King Jr. Memorial: A 47-year-old man was arrested Thursday in the vandalism and theft from the Martin Luther King Jr. “I Have a Dream” Memorial in City Park, Denver police announced Monday. Robert Duran turned himself ...msn

MLK Jr. Memorial theft suspect surrenders to Denver police: After Denver police tracked down portions of bronze artworks stolen from the Martin Luther King Jr. monument in City Park, one of the suspects has turned himself in.news.yahoo

Police Recover Missing Art Pieces from MLK Memorial In Denver, Say Suspects Sold Items to Local Scrap Metal Business: The bronze art pieces stolen from a beloved Martin Luther King Jr. statue in Denver, Colorado, have been recovered, local police announced on Tuesday. Last […] Police Recover Missing Art Pieces from ...yahoo