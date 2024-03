Meloni | Scorso anno record recupero evasione | dato straordinario

(Di sabato 9 marzo 2024) (Agenzia Vista) Umbria, 09 marzo 2024 Lo"l'Agenzia delle entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Vuol dire che quando tu non disturbi ma anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia perchè parte della stessa ricchezza torna allo Stato". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. E infatti "nello stesso, il 2023, l'Agenzia dell'entrate ci dice anche che abbiamo avuto ildidell'fiscale, che è un altro", ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

