Meloni | Recupero evasione è da record

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 14.40 Dei risultati "ottenuti da quando siamo al governo quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i dati economici"con "del numero degli occupati"dei "contratti stabili"e "dell'occupazione femminile".Così la premieralla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Umbria.ricorda che il reddito delle famiglie"in Italia cresce di 1,4%, 7 volte più che in altri Paesi";il "rischio povertà cala di 2 punti"; c'è stato il "" deldell'fiscale grazie a uno Stato non nemico.