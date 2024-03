Meloni | “Quindici mesi di governo? A me sembrano 15 anni”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 9 marzo 2024) “Il risultato migliore di questi 14, 15.. quanti sono? Non ricordo più quanti sono” ialla guida di Palazzo Chigi, “a me15ma questa è un’altra storia…”. Così la premier Giorgia, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra ile la Regione Umbria. “Dei risultati che abbiamo ottenuto in questial– spiega poi la premier -, quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i dati economici“. Con il centrodestra al“registriamo il record di occupazione, il record di contratti stabili, il record di occupazione femminile. Ieri è stato l’8 marzo, per me la vera parità è questa”, ha rimarcato. Giorgiarivendica quindi “il record di ...