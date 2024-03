Meloni | non siamo Paese con 20 monadi | serve strategia nazionale

Le femministe che sono scese in piazza oggi, venerdì 8 marzo, hanno usato anche questa volta la piazza per insultare il premier Giorgia Meloni . Infatti i cori sono stati scanditi con slogan " Meloni ... (liberoquotidiano)

Umbria: Meloni, 'con accordo sviluppo e coesione 240 mln per 36 progetti': Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell'Accordo per ... il taglio del nastro lo fa un altro e non te che ci hai messo i soldi. Ma sono necessarie, sono infrastrutture ...affaritaliani

Titoli di Stato, Meloni: più sono in mano agli italiani più saremo liberi: Milano, 9 mar. (askanews) – Il “record storico assoluto” di raccolta del Btp Valore, pari a 53 miliardi di euro, “non solo consente di mettere in sicurezza” i soldi di tanti piccoli risparmiatori ital ...askanews

Conte “Meloni non dura e il M5S da solo non vince”: Verso le elezioni nazionali Sì: Meloni 5 anni così non può pensare di governare”. Lo dice Giuseppe Conte, leader dei 5stelle in un colloquio con “La Repubblica”. Poi aggiunge: “Governeremo col Pdquotidianodelsud