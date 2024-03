Meloni “Investiti 12 miliardi sul tessuto produttivo”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 9 marzo 2024) PERUGIA (ITALPRESS) – “A dispetto di chi temeva ripercussioni in caso di richiesta di modifica del Pnrr nel 2023 l’Italia ha completato gli obiettivi della terza e quarta rata, ottenendo i finanziamenti, ed è stato il primo paese europeo a completare gli obiettivi della quinta; nel frattempo abbiamo anche rinegoziato il piano e trovato diverse fonti di finanziamento che ci hanno permesso di liberare 21, di cui 12 sono statisul”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, in Umbria per la firma dell’Accordo tra governo e Regione per lo sviluppo e la coesione. “I dati economici sono molto incoraggianti – continua– Oggi abbiamo il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi anni e record negli ambiti di occupazione, numero di ...