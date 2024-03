Meloni in Friuli Venezia Giulia tra vacanze-unicorno e selfi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 9 marzo 2024) Giorgiaarriva a Pordenone per la firma dell'undicesimo patto di coesione e sviluppo territoriale tra il governo e una regione. Per ilguidato dal leghista Massimiliano Fedriga si sbloccano 190 milioni per 17 interventi strategici. Il 'copione' che va in scena al Teatro Verdi è lo stesso visto in analoghe occasioni e con ogni probabilità molto simile a quello che si vedrà nei prossimi giorni per la sottoscrizione di ulteriori accordi in Umbria, Trento e Bolzano e Firenze.Ma è nella seconda parte della visita, quella un po' meno istituzionale, che la presidente del Consiglio sembra dare un assaggio di quella che potrebbe essere la imminente campagna elettorale per le Europee. La stessa scelta di siglare l'accordo qui, invece che a Udine, è sintomatico. Perché Pordenone è la città del ...