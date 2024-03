(Di sabato 9 marzo 2024) Sei pilastri “di interesse reciproco”, come partnership, migrazioni, sicurezza, energia, allargamento e geopolitica al fine di tradurre in atti le intenzioni legate al nuovo status dell’Ue. Il partenariato tra Ue e Egitto verrà suggellato il prossimo 17 marzo da Ursula von dere Giorgiache incontreranno Abdel Fattah al-Sisi assieme ai primi ministri di Belgio e Grecia, Alexander De Croo e Kyriakos Mitsotakis. Un passo concreto verso una stretta correlazione di interessi e policies, tenuti assieme dall’approccio del modello “” che convinse il presidente tunisino Kais Saied a siglare il Memorandum d’Intesa tra l’Ue e la Tunisia. Partenariato globale: da Tunisi alLa parola chiave è partenariato globale, con l’Italia in chiave G7 parte attiva, nella consapevolezza che, a ...

Il prossimo 17 marzo Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen voleranno a Il Cairo , in Egitto. L'Unione europea da mesi ormai lavora a un accordo sui migranti con l'Egitto, sullo stampo di quello ... (fanpage)

Meloni e von der Leyen portano il Team Europe al Cairo: Sei pilastri “di interesse reciproco”, come partnership, migrazioni, sicurezza, energia, allargamento e geopolitica al fine di tradurre in atti le intenzioni legate al nuovo status dell’Ue. Il partena ...formiche

Meloni-von der Leyen insieme in Egitto. Ma ora il bis di Ursula è a rischio: Intesa con Al Sisi per fermare i migranti. Ma la premier rischia di puntare sul cavallo sbagliato. Bordate in arrivo da Parigi e persino da Berlino ...affaritaliani

Il miraggio di Calenda con gli americani: "Io al posto di Salvini": Il leader di Azione all'ambasciata Usa in Italia: "Prendo il 7% e governo". Ma non ha i numeri «Alle Europee prendo il 7% e a gennaio 2025 entro nel governo Meloni al posto di Matteo Salvini ». È un C ...ilgiornale