Meloni chiede a Belloni il doppio lavoro | oltre ai Servizi | anche il G7 Giochi di poteri dietro a un' anomalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Panchina corta a Palazzo Chigi o scarsa fiducia nel corpo diplomatico? Forse entrambe le cose, sta di fatto che Giorgiaha deciso di nominare come sherpa del G7-G20 Elisabetta, nostr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Strage a Gaza : Israele nega responsabilità - mentre Meloni chiede spiegazioni. Nella guerra sulla Striscia di Gaza persino un tentativo di portare aiuti umanitari ai civili ridotti in miseria può trasformarsi in un massacro orribile. ... (Leggi)

Conte dice che Meloni è andata in USA a ricevere istruzioni da Biden e le chiede di riferire in Parlamento. Giorgia Meloni "è andata a Washington a ricevere istruzioni , ma si è rifiutata di fare una conferenza stampa". Lo dice Giuseppe Conte , aggiungendo che "è un ... (Leggi)

Meloni teme il bis sardo e spinge il suo fedelissimo in Abruzzo: “Ha governato bene”: La premier in Friuli-Venezia Giulia. Poi l’attacco alla sinistra: “Esperti in censura” ...repubblica

Il Pd chiede più acqua per il Trasmemo dalla Diga di Montedoglio: Simona Meloni, consigliera regionale toscana del Partito Democratico, ha proposto un piano audace per affrontare la crescente crisi idrica del Lago Trasimeno. Il lago, che attualmente misura meno 130 ...www3.saturnonotizie

Salis, c’è un domicilio a Budapest per la detenzione: Alla Leopolda il padre dell’attivista: pronta la richiesta. Renzi: il governo inviti l’Europa a non finanziare più l’Ungheria ...corriere