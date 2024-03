Meghan Markle | “Io | bullizzata sui social quando ero incinta”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 9 marzo 2024)è stata invitata a partecipare a un panel in occasione della Giornata internazionale della donna all’annuale Festival SXSW ad Austin, in Texas, dove ha avuto modo di fare un intervento davvero importante, attraverso cui ha sottolineato quanto ipossano diventare tossici. Questa è stata l’occasione per lei di parlare apertamente del bullismo che si è trovata a dover subireera in attesa dei suoi bambini, Archie e Lilibeth. All’evento erano presenti anche l’attrice Brooke Shields e Katie Couric. Gli organizzatori dell’iniziativa hanno descritto la duchessa di Sussex come una “leader femminile visionaria“, consapevoli di come le sue parole avrebbero potuto smuovere le coscienze di molti, per questo si è scelto di darle modo di parare in una giornata importante come quella dell’8 ...