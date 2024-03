Medio Oriente | la crisi non si è ancora fatta sentire ma a rischio ci sono le importazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 9 marzo 2024) Fino ad ora, i venti di guerra che soffiano innon hannoprodotto effetti particolarmente gravi per i nostri scambi commerciali. Tra i primi due mesi del 2023 e lo stesso periodo di quest’anno, infatti, il numero di navi mercantili (cargo e cisterna) in arrivo nei porti italiani è diminuito di 169 unità (pari a -3,6 per cento del totale arrivi). A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Insomma, la guerra tra Israele e Hamas e gli effetti che la stessa sta provocando nella regione del Mar Rosso non sifattiin misura importante. Certo, il crollo dei passaggi delle navi mercantili nei primi due mesi del 2024 negli stretti di Bab el-Mandeb Strait 1 (-50,5 per cento) e nel Canale di Suez 2 (-39,3 per cento) è stato significativo; conseguentemente, i ...