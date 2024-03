Match clou Amici Miei-Quarrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Vietato sbagliare, ad ogni livello. Questa la consapevolezza che accompagnerà le formazioni pistoiesi e valdinievoline di Prima e Seconda categoria, con la ventiquattresima giornata ormai alle porte e pronta a prendere il via alle 15 di domani. Iniziando dal girone A di Prima categoria, che presenta un quadro decisamente critico per le squadra di Pistoia e provincia: solo il CQS Pistoia ha la possibilità di abbandonare subito la zona playout, a patto di battere l’Atletico Lucca e di incrociare le dita. C’è poi il Giovani Via Nova di coach Pazzini, che dovrà assolutamente violare il terreno di gioco del Corsanico per avvicinarsi all’uscita dalle sabbie mobili. Situazione ancor più critica per il Tempio Chiazzano, chiamato a prevalere sul Capezzano Pianore. Il Pescia continuerà con tutta probabilità a lottare per l’onore anche contro il Corsagna, finchè non arriverà la condanna della ...