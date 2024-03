Massimiliano Caroletti ed Eva Henger | Il cinema tra passione e realismo sociale

Festa di compleanno speciale in tre, per il Produttore Massimiliano Caroletti insieme ai Lo Befalo per il classico party vip: La super festa del Lobefalo's Bday Party e' andata in scena sotto i riflettori del Mama Ines Club del patron arch.Massimiliano Iovine a Cercola, il ...politicamentecorretto

The Contract: Kevin Spacey reciterà nel film prodotto da Massimiliano Caroletti: The Contract: Kevin Spacey reciterà nel film prodotto da Massimiliano Caroletti Kevin Spacey è pronto per recitare all’interno di una pellicola d... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, regis ...voto10

Kevin Spacey sarà il diavolo nel thriller italiano The Contract, scritto dalla ex pornostar Eva Henger: Kevin Spacey ha fatto ritorno sul set romano del thriller soprannaturale The Contract, la cui sceneggiatura è firmata da Eva Henger e dal marito cineasta.movieplayer