Martina Franca | plancia pubblicitaria a rischio caduta | interdetto un tratto di corsia stradale Via Toniolo

(Di sabato 9 marzo 2024) L'articoloundi Via proviene da Noi Notizie..

Il 35enne di Martina Franca morì nel giugno di nove anni fa. In conseguenza di un atroce incidente sul lavoro nell’altoforno del siderurgico di Taranto . Si è concluso il Processo di primo grado per ... (noinotizie)

Le previsioni rispettare stamattina. Meteo, allerta maltempo con il codice giallo per la Puglia. L’immagine risalente alle 9,45 e tratta dallo schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ... (noinotizie)

Il malore nel primo pomeriggio . Cosimo Nardelli, 54 anni, titolare di un’azienda edile, è stato stroncato dall’arresto cardiaco mentre eseguiva opere di ristrutturazione in casa sua. L’intervento ... (noinotizie)

Martina Franca: va in scena la voce Teatro Verdi, stasera Gianluca Guidi con ke canzoni di Frank Sinatra. Al Nuovo c'è il doppiatore Luca Ward: Al Verdi c’è Gianluca Guidi con le canzoni di Frank Sinatra. Al Nuovo c’è Luca Ward, doppiatore di prima importanza ed attore, nel suo spettacolo basato proprio sulla possibilità di dare la voce ai ...noinotizie

Una pecora morta e con bruciature trovata in un bosco della Valle d’Itria: “Dopo i maialini è il secondo caso”: Il ritrovamento, durante un controllo di routine delle guardie ambientali, a poche centinaia di metri dal luogo del precedente macabro ritrovamento. “Nessun ...bari.repubblica

Martina Franca: lavori per lo stadio, il cantiere oltre i limiti Fine mattinata movimentata: Proseguono i lavori per lo stadio Pergolo di Martina Franca. Stamattina qualcosa non è andata liscia però.noinotizie