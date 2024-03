Martina Franca | furto a scuola | aperta la cassaforte | altri danni La testimonianza della dirigente

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) “Si sono mantenuti tra il piano terra dove hanno divelto e svuotato i distributori di bevande e snack e il primo piano dove invece hanno forzato e aperto le porte di presidenza, uffici di segreteria e depositi. In Presidenza hanno anche aperto la. Stiamo cercando di quantificare i.” Laè di Roberta Leporati,dell’istituto comprensivo “Chiarelli” in cui si è verificato illa scorsa notte. “Non sappiamo da dove siano entrati, l’ipotesi più probabile via Pergolesi, quindi villa del Carmine. Se ne è accorto il nostro collaboratore Giovanni Martucci persona solerte e molto attaccata alla. I carabinieri sono intervenuti in maniera tempestiva, hanno preso impronte e ora attendiamo. Sono venuti sul posto anche il sindaco e l’assessore alla ...