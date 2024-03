Martin in pole in Qatar | Bagnaia solo quinto

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - Jorge(Ducati Prima Pramac) ha siglato la primaposition stagionale al Gran Premio del, in scena sul tracciato di Lusail: il tempo dello spagnolo vicecampione del mondo è di 1'50"789, nuovo record della pista. Brillano in qualifica anche Aleix Espargaro (Aprilia, +0"083), col secondo tempo, ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0"086), col terzo. Al quarto posto troviamo il sudafricano Brad Binder (Ktm);il campione del mondo Francesco(Ducati Lenovo). Chiude, invece, sesto Marc Marquez (Ducati Gresini). Nell'ordine, la terza fila è composta da Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Pedro Acosta (Ktm GasGas), Alex Marquez (Ducati Gresini).

