Marsiglia-Nantes | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024)è una partita della venticinquesima giornata della1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabiliSicuramente la partita di giovedì sera in Europa League contro il Villarreal degli strascichi fisici li potrebbe portare al, che però, per cercare di rientrare in zona Europa deve per forza vincere contro ilnel match in programma domenica sera al Velodrome. Non sarà semplice, ovvio, ma nemmeno impossibile comunque per gli uomini di Gasset che in generale stanno attraversando un ottimo momento di forma e che vogliono tornare in posti di classifica più corretti rispetto alla rosa che i padroni di casa hanno a disposizione. Ounahi del(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl ...