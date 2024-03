Mario Rui provoca Orsato | “Devi fare sempre il fenomeno”

Mario Rui non ha preso bene la decisione di Orsato di non assegnare calcio di rigore al Napoli nel finale della sfida contro il Torino. Il contatto tra Osimhen e Buongiorno non punito dal direttore ... (fanpage)

"Orsato, fai sempre il fenomeno", i tifosi con Mario Rui: "Frase da leader assoluto!" | VIDEO: Nervi tesi al termine di Napoli-Torino, terminata sull'1-1. Dopo il triplice fischio finali ci sono stati alcuni attimi di profondo nervosismo: "Fai sempre il fenomeno" si è sentito distinatamente, co ...msn

Da 0 a 10: Mario Rui distrugge Orsato, le solite cazz*ate su Meret, la balla spaziale di ADL e Zielinski come il Winner Taco: Ma facìteme 'o piacere... Otto a Mario Rui. Sette per la partita, un voto più per la verità spiattellata in faccia ad Orsato a fine gara: ‘Devi fare sempre il fenomeno’. Ci mette l’anima il portoghese ...tuttonapoli

DAZN, Marelli chiaro: “Contatto lievissimo tra Buongiorno e Osimhen, Orsato ha fatto bene”: Nel post gara di Napoli-Torino l'ex arbitro ed esperto Luca Marelli ha analizzato cosi l'arbitraggio di Orsato, parlando soprattutto del presunto contatto ...iamnaples