Mario Rui | «Obiettivo | ci crediamo! Speriamo in altri scontri»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024)Rui dopo il pareggio tra Napoli e Torino, su Sky Sport ha parlato dell’stagionale in Serie A, cioè la qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore punta alle prossime sfide, tra queste anche quella con l’Inter. PROSSIME SFIDE –Rui crede ancora nell’qualificazione alla prossima Champions League, per farlo però dovrà sfidare l’Inter alla prossima giornata di Serie A: «qualificazione?che glivadano bene oltre il Barcellona, il nostroin campionato resta sempre lo stesso e noi ci». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...