Mario Rui | “C’è rabbia | volevamo la vittoria contro il Torino”

(Di sabato 9 marzo 2024)Rui ha espresso la sua delusione per il pareggioil: “Avevamo la possibilità di rilanciarci ma non ci siamo riusciti”. Delusione enelle parole diRui al termine di Napoli-1-1. Il terzino portoghese non ha nascosto l’amarezza per l’occasione sprecata dagli azzurri di rilanciarsi in chiave Champions. “C’è tantaperchévincere – ha esordito ai microfoni di Sky Sport – Essere ripresi subito dopo il nostro vantaggio è un vero peccato. La squadra ci ha provato fino alla fine, conoscevamo le difficoltà ma questo era il momento giusto per dare continuità ai risultati”. Un’occasione ghiotta dunque per il Napoli di avvicinarsi al quarto posto: “L’aritmetica non chiude la possibilità Champions? Questa era ...