Mario Cresci | “Mi piacerebbe lasciare una testimonianza trasparente | senza sotterfugi”

(Di sabato 9 marzo 2024)vive e lavora a Bergamo ed è tra i primi in Italia della sua generazione ad applicare e coniugare la cultura del progetto alle sperimentazioni sui linguaggi visivi. La sua complessa opera affonda le proprie radici in studi multidisciplinari a partire dal 1964. Premio Niépce per l’Italia nel 1967, prende parte a diverse edizioni della Biennale di Venezia; dal 1974, alcune sue fotografie, insieme a quelle di Luigi Ghirri, fanno parte della collezione del MoMA di New York. A partire dagli anni Settanta ibrida lo studio del linguaggio fotografico e la cultura del progetto con l’interesse per l’antropologia culturale, realizzando in Basilicata progetti centrali per lo sviluppo della fotografia in Italia. È autore di opere multiformi caratterizzate da una libertà di ricerca che attraversa il disegno, la fotografia, l’esperienza video, ...