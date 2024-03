Mario Benedetti | “Vorrei che le mie opere fossero guardate con curiosità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024)è nato a Terni nel 1938. Ha studiato a Milano e poco dopo si è traferito a Cremona. Ha iniziato ad operare in ambito calcografico e ha tenuto numerose personali, partecipando anche a rassegne nazionali ed internazionali. Alla fine degli anni Ottanta ha viaggiato in Brasile, dove ha esposto le sue creazioni. La sua prima produzione ha come soggetti forme figurative, ma successivamente attuerà sperimentazioni di assemblaggi con sculture in legno di grandi dimensioni. Crea mescolanze di vari elementi, quali graffiature, cancellazioni, zone d’ombra suddivisioni in riquadri. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tued’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il rapporto tra artista, gallerista e curatore? È ...