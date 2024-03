Marilyn Manson torna sul palco Manca dal 2019

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)a esibirsi dal vivo. La controversa rockstar, assente dai palchi dal, si unirà quest’estate in tour con i Five Finger Death Punch negli Stati Uniti. Nel 2020venne travolto dalle accuse di abusi sessuali da parte dell’ex fidanzata, Evan Rachel Wood. Altre donne poi si erano aggiunte. Dopo l’archiviazione di diversi casi, il ‘Reverendo’ è pronto are.