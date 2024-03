Maratona di Roma 2024 | data | percorso e orari | Strade chiuse e deviazioni | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024) Al via domenica 17 marzo la Run Rome Marathon di Acea: come cambierà lae cosa aspettarci dalla 29° edizione. Al via il 17 marzola 29° edizione del Run Rome Marathon – corrieredellacittà.com Giunge alla sua 29° edizione l’Acea Run Rome The Marathon, che nel 2023 è stata lapiù veloce in Italia al femminile. Si passa davanti a oltre 30 monumenti e siti storico culturali, unicaal mondo a vantare una simile ricchezza. Unemozionante di poco più di 42 km.ancora più scorrevole, eliminato il falsopiano al 28 km vicino alla Moschea. Cosanell’edizionedella Run Rome Marathon Cambierà la direzione della partenza, che sarà molto più vicino al Colosseo rispetto all’anno passato. Gli atleti di ...