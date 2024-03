Manifestazione per la Pace oggi sabato 9 marzo 2024 a Roma | strade chiuse e linee bus deviate

Pubblicato il 8 marzo, 2024 Stamattina, in occasione dell’ 8 marzo, una manifestazione indetta da ‘Non Una di Meno’ attraverserà le strade della città di Catania. Come in tutto il resto del mondo, ... (dayitalianews)

Alle 9:30 e alle 18:30 partiranno i due cortei organizzati a Milano da Non una di Meno per l'8 marzo 2024. Si tratta di uno sciopero di 24 ore per manifestare contro la violenza di genere, contro la ... (fanpage)