MANIFESTAZIONE MARATHON BIKE Gianmarco Agostini conquista la prima prova del Trittico di Maremma»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Dicono di lui che fa più notizia quando non vince. In effetti, della società M9 Racing Team, soprannominato il "Killer", insu 14 apparizioni ne ha vinte 11. Una percentuale molto alta visto e considerato che gli altri corridori, corrono sistematicamente contro di lui. Così è stato anche alladel "di",targatae Avis Gavorrano & Scarlino. Partenza unica per motivi di autorizzazioni, condavvero in palla che si è ripreso la rivincita dopo il "Trofeo Grilli", dove per una serie di fattori, non ha brillato. Questa volta la gara si è risolta in volata con una sessantina di atleti rimasti. ...