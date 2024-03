Manfredonia | tangenti fra le accuse a vario titolo | sette misure cautelari All' alba

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Comune è attualmente commissariato. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:sono state eseguite dai finanzieri della Compagnia dia carico di altrettanti indagati, tra cui alcuni funzionari pubblici in servizio attualmente o in passato presso il comune sipontino ed una società partecipata, per le ipotesi di reato di estorsione, concussione e corruzione, peculato, falso, lesioni personali, minacce e violenza privata. Tre i filoni d’indagine diretti dalla Procura della Repubblica di Foggia. Il primo filone è relativo ad episodi di violenza ed intimidazione che sarebbero stati posti in essere nell’ambito di un’azienda municipalizzata del comune di. Secondo quanto emerso dalle indagini, uno degli indagati (F.M.), dipendente dell’azienda ...