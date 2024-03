Maltempo | in Campania nuova allerta meteo

Un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per piogge e temporali è stato emanato a partire dalla mezzanotte fino alle 20 di domani , sabato 9 marzo. La Protezione Civile della Regione, ... (2anews)

E’ stato ulteriormente prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania a causa del Maltempo previsto per tutta la giornata di oggi, soprattutto in alcune zone. La Protezione Civile ha ulteriormente ... (2anews)