Maltempo | codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico in tutta la Toscana

(Di sabato 9 marzo 2024) In arrivo una perturbazione che interesserà domani, domenica 10 marzo 2024,lacon piogge diffuse inla regione. Le precipitazioni inizieranno nella notte e sono previste in estensione dalla costa a tutte le altre zone, con attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, sempre a partire dal litorale L'articolo proviene da Firenze Post.

zone del Veneto in allerta rossa, altre in allerta arancione come zone dell’Emilia-Romagna oggi. Per altre regioni fra cui la Puglia oggi Codice giallo (immagine di home page tratta da schema ... (noinotizie)

zone del Piemonte e dell’ Emilia-Romagna sono oggi in allerta Maltempo , Codice arancione , per rischio idrogeologico. quindici regioni in Codice giallo. Fra queste la Puglia (immagine di home page ... (noinotizie)

