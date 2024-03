Maltempo | allerta gialla in 10 regioni

(Di sabato 9 marzo 2024) 8.00 Si preannuncia un fine settimana di forti precipitazioni, un po' su tutto il Paese. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino dimeteoper oggi, per rischio piogge e temporali in dieci: Liguria, Veneto,Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'riguarda principalmente il pericolo di temporali, ma su Veneto ed Emilia ci sono anche aree a rischio idraulico.

Maltempo - allerta meteo per rischio temporali domani 9 marzo : le regioni interessate. Il Maltempo prosegue. In particolare, nelle giornate di domani , sabato 9 marzo , e di domenica 10, ci saranno temporali e nevicate in diverse zone del nostro ... (Leggi)

Allerta maltempo gialla per domani a Roma e nel Lazio : in arrivo pioggia e temporali. Piogge da deboli a moderate e temporali per Allerta gialla sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 8 marzo e per le prossime 12-18 ... (Leggi)

Puglia - maltempo : allerta temporali come in zone di altre nove regioni Protezione civile - previsioni meteo. In dieci regioni o parti di regioni d’Italia oggi allerta per temporali (immagine di home page trattava schema diffuso dal dipartimento della Protezione ... (Leggi)

Maltempo in Piemonte, è allerta per rischio valanghe: oggi grado 4-Forte in quota: Ecco la situazione secondo il bollettino di Arpa Piemonte. Previsione di Arpa Ancora pioggia fini alle prime ore, di oggi sabato, poi, dice Arpa, "è atteso un temporaneo e parziale miglioramento a par ...primabiella

allerta meteo in Veneto: codice giallo e arancione per piena del Po: Aggiornamento allerta meteo in Veneto Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha rilasciato un aggiornamento riguardante l’allerta meteo per alcune zone della regione. I ...meteogiornale

