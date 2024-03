Maltempo a Napoli | fiume di fango al Vomero invade la strada dove c’è la voragine di via Morghen

(Di sabato 9 marzo 2024)diin via Torrione San Martino, via Bonito e via Solimena alquesta mattina.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle ... (ilmattino)

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, preludio del maltempo in arrivo nel weekend. Situazione in tempo reale riportata dal sito ... (2anews)

Cronaca Meteo - Temporanea tregua Nord, piogge e temporali al Centro Sud. Neve sulle Alpi. Situazione con foto e video + previsioni prossime ore.: Gli accumuli hanno raggiunto i 30mm nel Frusinate e nella provincia di Napoli. Nel corso delle prossime ore il fronte attualmente impegnato sulle regioni meridionali continuerà a sfilare verso nordest ...3bmeteo

Vomero, fiume di fango invade la strada nella zona della voragine di via Morghen: Paura al Vomero per un fiume di fango che ha invaso la strada questa mattina nella zona di via Torrione San Martino, poco distante dalla voragine di via Morghen, del 21 febbraio scorso, dove sono in ...youmedia.fanpage

Allerta meteo oggi, queste le Regioni a rischio grandine e forti rovesci: In arrivo una violenta perturbazione di provenienza atlantica che causerà Maltempo in tutta Italia, in particolare su 5 regioni.money