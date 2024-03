Grande apprensione per Gianluca Grignani che nella notte tra domenica 3 lunedì 4 marzo ha avuto un « malore improvviso », così riferisce il quotidiano Libertà di Piacenza , mentre si stava esibendo in ... (open.online)

Preoccupazione per Gianluca Grignani , che nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo ha avuto un malore improvviso mentre si esibiva in un locale della provincia di Piacenza . Il cantante 51enne , ... (ilgiornaleditalia)

Malore durante l'immersione, morto un 62enne: tragedia al Lago di Como, è il secondo caso in pochi giorni: Tragedia sul Lago di Como, la seconda in pochi giorni. Un altro subacqueo ha perso la vita oggi a seguito di un Malore accusato nelle acque del ramo lecchese del lago, davanti ...leggo

Rugbista muore a 24 anni per un Malore, la sua squadra promette: "Vinceremo per te": Leonardo Florian, giovane pilone dell'Omar Villorba di 24 anni, è scomparso a causa di un Malore improvviso nella sua casa a Spresiano. Nonostante avesse recentemente accusato una lieve influenza, Leo ...news.fidelityhouse.eu

Mandello, Malore durante l'immersione nel lago di Como: grave un sub milanese: Mandello del Lario (Lecco), 9 marzo 2024 – Un sub di 66 anni stava per morire annegato nel lago di Como. È stato soccorso in extremis. Ancora una volta il teatro dell’episodio è al largo del Moregallo ...ilgiorno