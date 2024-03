Mafia a Bari | Gemmato denuncia il silenzio di Pd e M5s | e anche Decaro tace

(Di sabato 9 marzo 2024) “I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia dihanno chiesto un consiglio monotematico sulle note vicende di infiltrazione mafiosa che riguardano l’Amtab, la più grande municipalizzata a totale controllo pubblico barese. Purtroppo ad oggi non c’è stata risposta dai consiglieri comunali del Pd e del M5s; mi chiedo se non se ne parla nella massima assise cittadina dove se ne dovrebbe parlare?”: lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Sanità Marcello, in merito all’inchiesta sul voto inquinato dallache ha portato all’arresto di 130 persone. “Il 28 dicembre scorso – ricorda – il consigliere comunale Filippo Melchiorre ha cercato di stimolare, mesi prima degli arresti, il sindacoche più volte interrogato non ha risposto. Risentire oggi dopo mesi le parole del ...

