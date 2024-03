“Ma che le ha fatto in testa?” Stupore al Grande Fratello per la scelta di Beatrice su Rosy

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Nelle ultime ore alsi è resa autrice di un gesto nei riguardi di, che ha lasciato tutti sbigottiti. Possiamo subito dire che le immagini di ciò che è successo sono diventate virali in pochissimo tempo. Sono tanti gli utenti che hanno condiviso le foto di quel momento particolare, che si sperava potesse essere diverso. Invece è uscito fuori qualcosa di insolito. Dunque, alc’è stato questo gesto diverso. Le premesse erano tutte positive, ma il risultato finale ha destato più di qualche perplessità nel pubblico. Le foto provenienti dalla casa non sono state particolarmente gradite, ma non sono mancate anche delle risate. E c’è stata pure tanta ironia da parte di alcuni ...