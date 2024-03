Lutto in Questura | a Latina | per la scomparsa di Patrizia Cavallini

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 La Polizia di Stato dipiange ladi, funzionaria della, oggi in congedo, che ha dedicato lungi anni alla sua carriera nel corpo di polizia. Un Ricordo Commosso I colleghi diricordano con commozione i lunghi anni trascorsi insieme a lei, durante i quali ha dimostrato impegno e dedizione nel suo lavoro. Una Lunga Carrieraha trascorso molti anni della sua carriera a, dopo aver lavorato in varie parti d’Italia. Ha iniziato come ispettrice e ha progredito fino a raggiungere la qualifica di vicequestore. Impegni e Missioni Durante la sua carriera,ha affrontato oltre cento missioni, ...

Lutto nella polizia, addio a Patrizia Cavallini di Nettuno in servizio a Latina: Polizia in Lutto per la morte di Patrizia Cavallini, residente a Nettuno, per anni in servizio in Questura a Latina a partire dal 2005 ...ilclandestinogiornalealiasera

Lutto nella Polizia di Stato, si è spenta Patrizia Cavallini: LATINA – Lutto nella polizia di Stato, si è spenta Patrizia Cavallini, funzionaria della Questura di Latina, oggi in congedo. Tanti i ricordi dei colleghi che hanno lavorato con lei lunghi anni che ha ...radioluna

Fermo, battaglia sull'eredità: perseguita e minaccia la sorella. La Questura interviene sullo scontro familiare: FERMO Il Questore di Fermo ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo per via delle sue condotte persecutorie ai danni di una donna, la sorella, che aveva presentato istanza nei ...corriereadriatico